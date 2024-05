FC Groningen – Roda niet op groot scherm in Stad

Foto: Arend Jan Wonink

Er komt vrijdag geen groot scherm in de gemeente waar de wedstrijd tussen FC Groningen en Roda op wordt uitgezonden. Volgens de gemeente kan dat niet vanwege de ruimte, de organisatie en de veiligheid.

Na de thriller van afgelopen vrijdag, waarin FC Groningen haar kans op directe promotie naar de Eredivisie in leven hield, ontstond snel de oproep (onder meer vanuit de Groningse gemeenteraad) om de beslissende wedstrijd van komende vrijdag tegen Roda JC op een groot scherm uit te zenden. Het CDA droeg daarbij niet alleen de Grote Markt aan als plek voor een groot scherm. Ook het Stadspark, het Zuiderdiep of op een centraal plein in de dorpen werden voorgesteld.

Maar de gemeente Groningen trekt de deur maandagmiddag meteen dicht voor de plaatsing van een groot scherm. Woordvoerder Natascha van ‘ Hooft stelt dat ze er niet komen: “Het is een combinatie van ruimte (denk ook aan de kermis) en dat er geen capaciteit is voor de organisatie ervan en de bijbehorende maatregelen.” Horeca mag bij haar terrassen wel beeldschermen hebben waar de wedstrijd op te zien is.