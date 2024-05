FC Groningen biedt Nick Bakker geen contractverlenging, verdediger uit Stad mag wel mee blijven trainen

Foto FC Groningen. Nick Bakker

FC Groningen gaat Nick Bakker (31) vooralsnog geen nieuw contract aanbieden. Dat heeft de club van de verdediger vrijdagmiddag bekend gemaakt. Dat betekent dat de geboren en getogen Stadjer op zoek mag naar een andere werkgever. Tot hij die heeft gevonden, mag Bakker wel mee blijven trainen met de eerste selectie van FC Groningen.

FC Groningen en Bakker hebben, naar zeggen van de club, ‘hebben met elkaar afgesproken de komende periode de deuren naar de toekomst open te houden’. De club moest voor 1 juni een beslissing nemen over een eventuele contractverlenging, maar wil Bakker nu geen contractvoorstel doen. Bakker mag dus gaan en staan waar hij wil. Bakker mag zich van de club, bij start van het nieuwe seizoen, wel blijven melden op het trainingscomplex op Sportpark Corpus den Hoorn voor trainingen met de hoofdmacht van FC Groningen.

Bakker kwam vorig seizoen terug naar Groningen, na een avontuur in Saudi Arabië. Veel spelen in zijn geboortestad deed Bakker niet, hij kwam slechts zeven keer in actie, waarvan één keer vanaf de aftrap. Bakker stond tussen 2011 en 2016 ook bij FC Groningen op de loonlijst. Ook toen kwam hij slechts een paar keer in actie.