Extinction Rebellion geeft kleding weg aan klanten winkelketens: “Verander of verdwijn”

Foto: Extinction Rebellion

Activisten van Extinction Rebellion hebben zaterdag in de binnenstad kleding weggegeven aan klanten van grote modeketens. De actievoerders houden de ketens verantwoordelijk voor het schaden van het milieu en de mensenrechten.

Behalve in Groningen vond de actie ook in 27 andere steden plaats. Activisten liepen elk met een paar kledingstukken de winkels in om deze daar neer te leggen en op te hangen. Aan de tweedehands kleding hingen felgekleurde labels waarop stond ‘Neem mee’ en ‘Gratis’. Daarnaast stond er informatie op over hoe de fast fashion-industrie bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

“Vervuiling is een serieus probleem”

“De mode-industrie is verantwoordelijk voor vijf procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen”, laat een woordvoerder van Extinction Rebellion weten. “Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van de hele Europese Unie. Ook de verspilling van water en vervuiling met microplastics is een serieus probleem dat door de fast fashion-industrie verergerd wordt. Desondanks blijven de winkelketens zich verzetten tegen echte verandering en doen zij zich duurzamer voor dan ze zijn. Omdat de retailsector ook één van de slechtst betalende werkgevers van ons land is, vinden wij dat deze winkels niet in deze tijd, en niet in onze stad passen. De boodschap is dus: verander, of verdwijn.”

Sontplein

Op de labels in de kleding werd ook een alternatief genoemd: “Kijk eens bij een tweedehandswinkel of zoek online naar pre-owned kleding. Na de actie in de binnenstad zijn we naar het Sontplein gegaan. Daar hebben we vanuit een busje nog meer kleding weggeven. Ook zijn we daar in gesprek gegaan met voorbijgangers. Aan hen hebben we uitgelegd wat de bedoeling en de achtergrond van onze actie is. Kleren weggeven is echt een no-brainer: gemakkelijk op te zetten en met een positieve insteek. Waarom je geld bij vervuilende winkelketens achterlaten als je mooie tweedehandskleding kunt dragen? Goed voor de wereld en voor je portemonnee.”