Engelse voetbal-YouTuber maakt vlog over promotiewedstrijd FC: “Community here is absolutely amazing”

Foto: still uit YouTube-video

De Engelse voetbal-YouTuber Josh Cordeschi, die op YouTube bekend is onder de naam Fusion Josh, was vrijdagavond aanwezig bij de promotiewedstrijd FC Groningen – Roda JC. Zijn vlog over de wedstrijd werd zaterdagochtend gepubliceerd.

Cordeschi heeft op YouTube zo’n 86.000 volgers. In februari was hij in de Euroborg voor de Bekerwedstrijd tegen Fortuna. Voor de wedstrijd vrijdagavond was hij door de FC uitgenodigd. In de vlog zien we dat hij met het vliegtuig landt op Eindhoven en daarna met de trein naar Groningen reist. “The last time I was here it was freezing, raining and snowing”, vertelt Cordeschi waarna hij de stad aan zijn kijkers laat zien. “There is a massive fair going on here”, zegt hij wanneer hij de kermis in de binnenstad bezoekt. “I didn’t expected it’s so busy here.”

Maar uiteindelijk gaat het om het voetbal. In de vlog beelden van de corteo en het opwachten van de spelers bij de ingang van het stadion: “The community here is absolutely amazing, it’s so welcoming”. Eenmaal in het stadion mag hij dankzij een persaccreditatie zich langs de zijlijn bevinden. “This is the biggest game of the season”, klinkt het wanneer de spelers het veld betreden en vuurwerk op de tribunes ontstoken wordt. Speciale aandacht is er voor FC-speler Luciano Valente. Zowel Valente als Cordeschi zijn fan van voetbalclub Lazio. Toen Valente er in februari lucht van kreeg dat de YouTuber de FC zou bezoeken stuurde hij direct een berichtje waarin hij voorstelde om na de wedstrijd zijn shirt aan Cordeschi te geven, wat ook gebeurde. “Valente seems so relaxed this evening. He looks like it is another day at the office.” De vlog eindigt met beelden van de veldbestorming en het feest dat daarna ontstaat.

Bekijk hier de vlog: