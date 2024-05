En toen was het oorlog, “Je wist niet wat je er mee aan moest”

Abel van Santen was 17 toen de oorlog uitbrak. Het begin van een verwarrende tijd, waarin hij onder meer tewerkgesteld werd in Duitsland en het bombardement op Hamburg ternauwernood overleefde. Nu is hij bijna 101 en zijn de herinneringen aan de oorlog nog vaak onderwerp van gesprek.

Aangezien Van Santen inmiddels één van de weinigen is die als volwassene de oorlog heeft meegemaakt, vond zijn dochter Annelies het belangrijk om hem zijn verhaal nog één keer te laten vertellen. Een aantal anekdotes uit zijn oorlogsjaren zijn altijd bij haar blijven hangen.

Juist omdat de oorlog nu steeds meer een verhaal van derden wordt die over de oorlogsjaren vertellen, is het belangrijk om de ooggetuigen van toen nog een keer aan het woord te laten. En niet alleen over de feiten, maar ook over wat een oorlog met je doet en of en hoe het je verdere leven beïnvloed.