Eindelijk invulling voor begane grond Merckt: restaurants, bars, werkplekken, groot terras en ‘feestruimte’ met karaoke

Foto: Joris van Tweel

Bijna drie jaar nadat Merckt aan de Grote Markt werd opgeleverd is er een plan voor de invulling van de begane grond en de kelder van het gebouw. Er komen twee restaurants, een groot terras en een kelder met een feestruimte met daarin karaoke. In ruil voor alle horeca onderin het pand gaat het rooftop-restaurant wel sluiten, eind volgende week al.

De plannen voor de invulling van de onderste verdieping van het pand op de hoek van de Grote Markt, de Oosterstraat en de Poelestraat werden vrijdagochtend intern gedeeld onder betrokkenen. Het nieuwe horeca-concept opent eind dit jaar. Maripaan Groep wil het restaurant op het dak, Rooftop Merckt, naar eigen zeggen ‘laten groeien naar een gave ontmoetingsplek in Groningen’.

Restaurant, cocktailbar, ‘cafe’ met karaoke en groot terras

Onder de naam ‘Wijck’, die de hele horeca-invulling heeft gekregen, komt er op de begane grond een restaurant en cocktailbar ‘Huis’, met uitzicht op de Grote Markt of de Oosterstraat. Hier komt plek voor ruim 100 gasten, een cocktailbar en een plek voor ‘private dining’ voor twintig personen.

Maripaan bouwt op de tussenverdieping tussen de begane grond en de appartementen erboven een bistro, een ‘grote huiskamer en de plek om relaxed je dag door te brengen’. Er komen werkplekken, met daarbij ook ruimte voor een kop koffie. De bistro wordt een verlengstuk van het onderliggende restaurant, waar vanuit een open keuken de hele dag gegeten en gedronken kan worden.

Helemaal rond het restaurant komt een groot terras met 150 stoelen, ‘vuilnisbakvrij’ volgens Maripaan.

Grootste verandering is misschien wel de kelderruimte. Die wordt ingevuld met een ‘café’ voor bijeenkomsten, feesten en partijen. Onder de naam ‘Wijckhuis’ is hier straks plek voor vijfhonderd man, met daarnaast vier ‘karaoke booths’ en een kinderhoek.

‘Stekker uit restaurant op het dak’

Waar de benedenverdieping van Merckt nu invulling krijgt, trekken de samenwerkende ondernemers (Maripaan, Kim Leij van Feithhuis en Peter Torenbosch en Lennart Deddens van De Boilermaker Group) wel de stekker uit ‘Rooftop Merckt’, het restaurant bovenop het gebouw. Het restaurant werd in 2021 geopend, met de ambitie om een sterrenrestaurant te worden. Waarom de stekker er nu uit gaat, is niet helemaal duidelijk. Op 1 juni gaan de deuren van het chique restaurant definitief dicht.

Met de nieuwe horeca mikken de ondernemers op jonge, werkende mensen, gezinnen en studenten. De keukens in de restaurants gaan eten serveren uit een scala aan buitenlandse, stedelijke keukens.

Na bijna drie jaar eindelijk invulling

Het markante witte gebouw aan de Grote Markt werd in 2021 opgeleverd en huisvest appartementen en (nu nog) het chique rooftop-restaurant. In de loop der jaren werden er al verschillende plannen geopperd voor Merckt, maar niks kwam van de grond.

Eind maart klaagden verschillende politieke partijen nog bij het gemeentebestuur over de lege hoek op de kruising van de Grote Markt, de Oosterstraat en de Poelestraat. Wethouder Rik van Niejenhuis liet toen al weten dat er voor de zomer duidelijkheid zou zijn over de invulling ervan. Die is er nu met de grote plannen dus gekomen.

Later op vrijdag komt de Maripaan Groep zelf naar buiten met meer informatie over de plannen. Een woordvoerder van het bedrijf wilde daarom wachten met een reactie.