31 mei eerste orgelconcert in Martinikerk na opknapbeurt hoofdorgel

Organist Erwin Wiersinga. Foto: Martinikerk Groningen

Organist Erwin Wiersinga geeft op vrijdagavond 31 mei het eerste orgelconcert na de grote stemming van het hoofdorgel. Op het programma: Johann Sebastian Bach.

De orgelactiviteiten in de Martinikerk stonden de laatste tijd even stil. Alle orgelpijpen van het hoofdorgel, ongeveer 3500 stuks, zijn de afgelopen weken gestemd door Ahrend Orgelbau. Veertig jaar geleden kreeg het orgel de laatste grote beurt, in de periode 1977 tot 1984.

Het concert maakt deel uit van een serie waarin organisten Erwin Wiersinga en Leo van Doeselaar alle orgelwerken van Bach uitvoeren in de Martinikerk. Dit grote project van inmiddels 21 series, dat al meer dat tien jaar duurt, nadert zijn voltooiing. Bach heeft voor orgel ongeveer 220 stukken geschreven (één vijfde van zijn totale oeuvre).