Eigenaresse van restaurant Wereldgeluk in Stad werd gedood door haar man

Foto via Google Maps - Streetview

De eigenaresse van restaurant Wereldgeluk aan de Atoomweg is gedood door haar man. Die conclusie trekt de politie.

De politie laat vrijdagmiddag weten dat het onderzoek naar het overlijden van de 30-jarige eigenaresse en haar 44-jarige man bijna is afgerond. De dienst wacht nog op de uitslag van een zogenaamd ’toxicologisch onderzoek’. De politie komt al wel tot de conclusie dat er bij het overlijden van beide personen geen derde persoon betrokken is geweest. “We gaan er op dit moment vanuit dat de man zijn vrouw om het leven heeft gebracht”, stelt de politie.

Over de doodsoorzaak van de man doet de politie nog geen uitspraken en wacht op de laatste onderzoeksuitslagen.

De lichamen van de restauranteigenaresse en haar man werden op de zondagmiddag van 5 mei ontdekt door buurtbewoners. DvhN meldde de volgende dag dat de man vorig jaar nog een paar maanden in een cel zat voor het mishandelen en bedreigen van zijn vrouw. In januari kwam hij vrij en er werd geen contactverbod ingesteld, waardoor de man in het huis kon blijven wonen met zijn vrouw. Sinds die tijd zou er regelmatig politie bij de woning zijn geweest en was er vaak ruzie, vertelden buurtbewoners aan de twee eerder genoemde media.