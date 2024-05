Eerste gierzwaluwen weer in Stad gesignaleerd: “Skrieeh, skrieeh”

De gierzwaluw is weer in de stad gearriveerd. Met het mooie weer van de afgelopen week werd de zomergast weer boven de stad gezien.

“Ik stapte de voordeur uit, en wat zag en hoorde ik? Twee gierzwaluwen”, laat een inwoner van de binnenstad weten. “Ik heb direct mijn verrekijker gepakt om het te controleren. Ik zag vervolgens vier gierzwaluwen in de richting van de Oosterpoort vliegen.” Vorig jaar kon de gierzwaluw pas rond 14 mei verwelkomd worden. Het toen slechte en koude voorjaarsweer zorgde er voor dat de vogel zich laat liet zien, terwijl deze normaliter al rond Koningsdag in ons land is.

“Skrieeh, skrieeh”

De gierzwaluw heeft het niet op koud weer staan. Het is een vogel die het beste gedijt onder warmte ook omdat er dan veel insecten zijn, waar de zwaluw van leeft. Tijdens het vliegen eet hij deze op. Het gaat om duizenden insecten per dag. Op de grond komt hij maar zelden, alleen tijdens het broeden. “Ik hoorde direct dat het om gierzwaluwen ging. Ze hebben een kenmerkend geluid dat klinkt als skrieeh, skrieeh.”

Broeden in donkere holten onder daken

De gierzwaluw is maar een relatief korte tijd in Nederland. Begin augustus vertrekt de zwaluw weer naar zijn winterverblijfplaats in Zuid-Afrika. Tot die tijd zijn ze in het broedgebied dat zich uitstrekt van Ierland tot diep in Rusland. De komende periode zijn ze makkelijk te herkennen met hun luidruchtige en snelle vluchten langs de daken. Daarbij lijkt het alsof ze elkaar achternazitten. Bij deze vluchtmanoeuvres kunnen ze in de duikvluchten snelheden tot tweehonderd kilometer per uur halen. Het hoort bij het broedseizoen. Het broeden begint meestal eind mei en duurt met een gemiddelde broedduur van twintig dagen tot in juni. Na de geboorte vliegen de jongen na gemiddeld veertig dagen uit. Oorspronkelijk broedden de gierzwaluwen in rotswanden. Tegenwoordig maken ze hun nesten in donkere holten onder daken of in anker- en stellinggaten van hoge gebouwen en torens