Een ode aan Snack Hoek: ‘Ik heb zelfs een tattoo gezet!’

Snack Hoek is een begrip in Groningen. Welke uitgaander gaat er niet wel eens naar de cafetaria aan de Grote Markt? OOG liep een nacht mee met bedrijfsleider Daniël Stok.

Het is 21.00 uur ’s avonds als Stok met zijn nachtdienst begint. De bedrijfsleider werkt al ongeveer negen jaar bij de beroemde cafetaria. Eerder was hij actief binnen de detailhandel, maar hij wilde graag een baan in de nachthoreca. “Kijk, ’s nachts gebeurt eigenlijk alles hè. Helemaal op zo’n hotspot als dit”, zegt Stok. “Als ik hier aankom, is het eerst even rustig opstarten. Rond een uurtje of één of twee begint de stad lekker vol te lopen. Dan gaan we flink aan de bak.” Een nachtdienst bij de Hoek betekent dat je flink laat thuis bent van je werk: “We zijn geopend tot 6.00 uur. Dan gaan we schoonmaken en moet ik nog naar huis. Dan ben ik ongeveer om half acht thuis en moet ik vervolgens nog eten en de hond uitlaten. Meestal rond een uur of elf lig ik in bed.”

In de Groningse nachten gebeurt er veel rondom Hoek. Het is de ontmoetingsplek voor mensen om de stapavond af te sluiten of een tussenstop om het nachtleven in te gaan. De bedrijfsleider heeft in de afgelopen negen jaar veel verschillende dingen meegemaakt. “Het is al een paar keer gebeurd dat er een dildo in de automaten is gedrukt tijdens vrijgezellenfeesten”, grapt Stok. Maar voor romantiek is de Hoek ook een uitstekende locatie. “Ik heb ook wel eens gehad dat twee klanten hier elkaar ontmoet hebben. Voordat we tv-schermen hadden hangen, hadden we houten borden. In de loop der jaren kwamen ze langs om te vragen of ze die poster mochten hebben om in te lijsten. Dit omdat ze getrouwd waren.”

Zelf genieten van de snacks van de Hoek doet Stok niet meer. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit allemaal niet meer eet. Ik heb honderdduizenden snacks in die afgelopen acht à negen jaar gemaakt. Maar onze eierbal en kipburger zijn heel erg goed.” Op de vraag of Groningen kan bestaan zonder Hoek, is de bedrijfsleider duidelijk. “Tuurlijk niet! Ik zou gek zijn als ik ja zou zeggen!”

‘Ik heb zelfs een tattoo gezet’

De studenten en andere uitgaanders die zich verzamelen rondom Snack Hoek zijn het daar helemaal mee eens. “Ze betekenen heel veel voor mij”, zegt iemand. “Ze zijn er altijd voor mij. Zelfs zo erg dat ik een tattoo heb gezet van een frikandel. Die haal ik altijd zo graag bij de Hoek.”

Hoek is er altijd om je op te vrolijken. “Uit een rechtse hoek kwam een jongen volledig sprintend naar mij toe”, vertelt een andere frituurliefhebber. “Hij drukte mij omver en nam het allerlaatste broodje kroket. Ik heb hier nog steeds heel erg last van, maar Snack Hoek bracht mij een nieuw en vers broodje kroket met mosterd en curry.”