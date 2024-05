‘Eelde’ houdt zich op de vlakte over straaljagers: ‘Vertrouwen erop dat Defensie rekening houdt met luchthaven en regio’

Een F-16 op GAE na een noodlanding - Foto: Mike Weening Fotografie

Na een eerste gesprek met Defensie over een eventuele komst van straaljagers naar de luchthaven laat Groningen Airport Eelde (GAE) vrijdagmiddag weten de discussie vooral over te laten aan de betrokken overheden. De luchthaven stelt alleen dat, bij een eventuele deelfunctie voor het vliegveld, ‘de belangen van de luchthaven en de regio’ niet in gevaar mogen komen.

De provincies Groningen en Drenthe zitten totaal niet te wachten op de komst van straaljagers op Groningen Airport Eelde. Ondanks de bezwaren Defensie de noordelijke luchthaven nog niet doorstrepen als burgerluchthaven waar militaire activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Eelde is, samen met Lelystad Airport en vliegveld Twente, als enige overgebleven bij Defensie als burgerluchthavens waar ook straaljagers zouden kunnen vertrekken en landen.

Volgens Groningen Airport Eelde snapt het luchthavenbestuur dat de wereld is veranderd en dat Nederland meer moet doen om bij te dragen aan veiligheid binnen Europa. “Wij begrijpen dat het daarvoor nodig kan zijn dat civiele luchthavens een rol gaan spelen in militaire activiteiten”, schrijft de luchthaven in een statement. Tijdens een gesprek eerder deze week ging Defensie vooral in op het proces van het onderzoek en de besluitvorming, aldus de luchthaven.

‘Eelde’ lijkt zelf geen sterke positie in te nemen in de discussie die de afgelopen maand op gang kwam over de mogelijke komst van F-35’s naar de noordelijke luchthaven. GAE kijkt vooral naar de betrokken overheden om te beslissen. “De luchthaven is er voor de regio, maar ook van de regio. Het is onze haar taak om de regio optimaal te faciliteren. Economisch, infrastructureel en maatschappelijk. Wij stellen ons op het standpunt dat een eventueel medegebruik van straaljagers geen gevolgen mag hebben voor de uitvoering van deze strategie.”