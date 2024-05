Drukte en lange wachttijden bij huisartsenspoedposten: “Kan je telefoontje niet wachten?”

Foto: Doktersdienst Groningen

Het is zaterdag erg druk bij de huisartsenspoedposten in Groningen. Doktersdienst Groningen vraagt mensen na te denken of hun telefoontje niet tot na het Pinksterweekend kan wachten.

“Wat we op dit moment zien is dat er meer mensen met Doktersdienst Groningen bellen dan in een normaal weekend”, laat een woordvoerder weten. “Hierdoor loopt de wachttijd enorm op. Onze collega’s doen er alles aan om alle mensen zo snel mogelijk te woord te staan.” De Doktersdienst adviseert om goed na te denken of een telefoontje wel echt noodzakelijk is. “Bij ongeveer veertig procent van alle telefoontjes gaat het feitelijk niet om spoedeisende zorgvragen. Denk bijvoorbeeld aan verzwikte enkels, een pijnlijke schouder of herhaalrecepten.”

De Doktersdienst adviseert iedereen die overweegt om te bellen om eerst te kijken op de website doktersdienstgroningen.nl. “Daar kun je via een triagetool in een paar minuten inschatten of het inschakelen van een dokter direct nodig is. Heb je toch met een spoed een huisarts nodig, neem dan eerst contact op. Onze gespecialiseerde triagisten staan dan graag voor je klaar en bepalen samen of je met spoed een dokter moet zien. Ze maken in dat geval ook een afspraak met de dienstdoende huisarts. Kom nooit zonder vooraf te bellen naar de huisartsenspoedpost, dat voorkomt onnodig wachten voor jou en andere patiënten.”