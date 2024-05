Droge ochtenden en nattigheid in de middag tot het weekend, daarna minder buien

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende twee dagen hebben qua weer nog steeds van alles wat in petto. De zon schijnt met regelmaat tussen de wolken, die met name in de middag en avond buien meebrengen. Daar kan donderdag ook wat onweer bij zitten.

Donderdagochtend begint droog, met af en toe wat zonnestralen tussen de wolken door. Dat blijft zo tot het eind van de ochtend of het begin van de middag. Dan kunnen er buien uit de wolken gaan vallen: eerst met motregen, daarna met dikkere druppels en kans op onweer. Het wordt maximaal 18 of 19 graden, bij een zwakke wind die van zuid naar noord draait.

In de avond neemt de buienactiviteit af, met een minimumtemperatuur van een graad of twaalf. Het kan dan wat nevelig of mistig worden. Vrijdag kent eenzelfde weerbeeld als donderdag. De hele dag door wisselen wolken en zonneschijn elkaar af, met in de middag een toenemende kans op een regenbui. Met 19 graden als maximum waait het zwak tot matig uit het noorden.

Het matige windje uit het noorden blijft ook komend weekend waaien. Meer buien brengt hij niet onze kant op, waardoor het weekend zo goed als droog lijkt te gaan verlopen. Alleen zaterdagochtend zou er nog wat neerslag kunnen vallen. Voor de rest blijven wolken en de zon elkaar afwisselen. Waar de thermometer zaterdag nog 18 graden aantikt, komt her kwik op zondag niet hoger uit dan 16 graden. De eerste werkdagen van volgende week lijkt daar weinig aan te gaan veranderen, al keert de wind langzaam naar het westen. Die zou later in de week opnieuw neerslag onze kant op kunnen brengen.