Drie ontwikkelaars stappen uit project Reitdieptoren

De bouw van de Reitdieptoren, bij de Reitdiephaven en Hoogeweg, gaat voorlopig nog niet van start. Drie ontwikkelaars zijn uit het project gestapt en hebben hun aandelen overgedragen aan bouwbedrijf Plegt Vos. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De Reitdieptoren moet een woontoren worden met ongeveer tachtig huurappartementen in de vrije sector. In het zeventien verdiepingen hoge gebouw komt ook een horecapaviljoen. Na jaren voorbereiding had de bouw vorig jaar mei moeten starten nadat het project met veel bombarie was gepresenteerd door de drie ontwikkelaars. Die ontwikkelaars zijn nu uit het project gestapt omdat er te weinig beweging zit in het nieuwbouwproject.

Bouwbedrijf Plegt Vos is nu op zoek naar een nieuwe belegger die wil investeren in de bouw van de toren. Het bedrijf hoopt in 2025 met de bouw te kunnen starten. Of dat ook echt gaat gebeuren is onzeker. De afgelopen jaren konden de plannen voor de Reitdieptoren op flink wat weerstand rekenen uit de buurt. Wijkbewoners vinden dat de toren het aangezicht van de jachthaven aantast en ook vreest men wind- en schaduwhinder.