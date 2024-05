Drentse politiek enthousiast over inzetten studenten als buschauffeur

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De politiek in de provincie Drenthe ziet het als een mogelijkheid om studenten in te zetten als buschauffeur bij Qbuzz. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) meldt dat alle kleine beetjes helpen en dat dit voorstel besproken gaat worden met het OV-bureau.

In de Provinciale Staten van Drenthe werd woensdag gesproken over het jaarrapport van vervoersbedrijf Qbuzz. In Groningen en Drenthe wordt het openbaar vervoer ontwikkelt en beheert door het OV-bureau waar behalve de provincies Drenthe en Groningen ook de gemeente Groningen voor 21 procent aandeelhouder van is. Gerben Brandsema van de ChristenUnie: “De huidige vervoersconcessie is eind 2019 gestart waarbij door de coronacrisis gezegd kan worden dat 2023 pas het eerste normale vervoersjaar was. Desondanks blijkt uit het rapport dat 2023 voor Qbuzz een ongewoon jaar was met veel rituitval veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim. Dat roept de vraag op of wij Qbuzz kunnen helpen om het personeelstekort terug te dringen. Kunnen we misschien studenten enthousiast krijgen om een aantal uren per week op de bus te gaan zitten? Een project van vervoersbedrijf Hermes, dat vorig jaar zomer studenten is gaan werven, is erg succesvol.”

Bert Vorenkamp (PVV): “Inzetten van studentenchauffeurs is voor mijn partij bespreekbaar”

In de Staten krijgt Brandsema bijval van onder andere de fracties van de VVD en de PVV. Bert Vorenkamp van de PVV: “Ongeplande rituitval is erg vervelend. Het idee om studentenchauffeurs in te zetten is voor mijn partij bespreekbaar. Daar kunnen we naar kijken.” Simon Zandvliet van de SP is kritischer: “Stel dat we dit gaan doen. Zijn er studenten die dit willen doen? En daar komt bij dat de meeste busritten gereden worden in de spits. Dat zijn juist de momenten dat studenten verwacht worden op de instellingen waar ze les krijgen. En is meneer Brandsema bereid om hier een motie over in te dienen?”

Gerben Brandsema (ChristenUnie): “Succesvol in de regio Eindhoven”

Brandsema: “De motie heb ik reeds in mijn achterzak zitten, maar ik wil eerst van de gedeputeerde horen hoe hij hier tegen aan kijkt. En qua haalbaarheid. Ik denk dat dit mogelijk is. Als we kijken naar vervoerder Hermes, dat onder andere actief is met busvervoer in de regio Eindhoven, dan heeft een werving daar meer dan honderd studenten opgeleverd. Zestig studenten zijn gestart met een opleidingstraject waarvan inmiddels vijftien dit hebben afgerond en nu zelfstandig achter het stuur zitten. Groningen Stad is de grootste studentenstad van Nederland, dus ik denk dat dit zeker kans van slagen heeft.”

Simon Zandvliet (SP): “Een nichtje van mij is vandaag gestopt met haar studie om buschauffeur te worden”

Zandvliet laat in zijn bijdrage overigens weten dat het goed is dat er gekeken gaat worden naar creatieve oplossingen: “Een neef van mij werkt op de bus. Hij vertelt mij dat het vaak erg druk is en dat je als chauffeur vrijwel nooit tijd hebt om even pauze te nemen. Toen ik het voorstel van de ChristenUnie hoorde was ik in het begin sceptisch. Maar toevallig kreeg ik vandaag te horen dat een nichtje van mij, die student is, besloten heeft om met haar studie te stoppen en om te gaan werken als chauffeur bij Qbuzz. Dat is echt waar, soms is de wereld heel klein. Het lijkt mijn partij goed dat we Qbuzz gaan helpen met de interne structuur. Laten we kijken naar het voorstel van de ChristenUnie. Laten we zorgen voor genoeg personeel. Het is belangrijk dat er rust op de lijnen komt en dat het werk van buschauffeur weer echt leuk wordt.”

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Rituitval hebben we zo goed als onder controle”

Henk Jumelet is de vervoersgedeputeerde in Drenthe. Belangrijk aspect in dit vraagstuk is hoe het op dit moment staat met de rituitval. Afspraak was dat op 1 april alles zou moeten voldoen aan de norm. Jumelet: “Dat is nog net niet het geval. We zitten daar nog iets boven maar je kunt zeggen dat we het zo goed als onder controle hebben. De afgelopen periode is er ook veel werk verzet. Er is een wervingscampagne geweest, chauffeurs die in deeltijd werken hebben een urenuitbreiding gekregen en gepensioneerde chauffeurs zijn teruggevraagd. Het voorstel van de ChristenUnie klinkt heel goed. Alle kleine beetje helpen om rituitval tegen te gaan. Ik ga dit daarom overleggen met het OV-bureau. Ik denk dat het een hele mooie suggestie kan zijn.”

Over twee weken wordt er in Groningen gesproken over het jaarraport van Qbuzz.