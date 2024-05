Dorpstoneel Westerbroek zoekt het door spelerstekort nu in de wijde omgeving: “kom erbij”

Foto: Christos Giakkas/Pixabay

Al zo’n honderd jaar bestaat in Westerbroek, vlak over de gemeentelijke grens de toneelgroep Violeria, of voluit ‘Vooruitgang is onze leuze en rederijken is aangenaam’. Maar daar dreigt een einde aan te komen door een tekort aan spelers.

“Door vervelende omstandigheden zijn we de laatste jaren helaas spelers verloren. De vereniging bestaat nu uit minder dan twintig personen en we hebben nog vier actieve spelers”, zei Nikki Ebeling van de vereniging zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. Het bezoek aan dit programma was niet zomaar gekozen, want het wordt moeilijk om spelers in het dorp te vinden, en daarom wordt nu ook in de wijde omgeving van Westerbroek gezocht, bijvoorbeeld in de stad, Haren en Hoogezand.

Ebeling komt vergeleken bij haar medespeler Bert de Jonge met vijf jaar nog maar net kijken: “ik speel nu zo’n 27 jaar mee”, aldus hem. Hij is bij Violeria beland door toeval. “Ik wilde altijd al toneel spelen maar de drempel was voor mij te hoog. Alleen door ziekte in het dorp bij een ervaren speler was ik voordat ik het wist de klos en ik ben zo blij dat ik het gedaan heb.”

Violeria voert haar voorstellingen op in maart, waarbij in oktober de repetities beginnen. Daarom wordt nu al begonnen met de werving van potentiële spelers. De Jonge: “het allerbelangrijkst is dat we vier tot zes spelers erbij krijgen. Bang zijn is niet nodig. Je staat op het toneel maar bent niet alleen. Mocht je vast komen te zitten dan helpen we.”

“Het zou wel heel mooi zijn als we dan ook een regisseur kunnen vinden”, vult Ebeling aan. “Die hebben we ook nog nodig. Het mooie van toneel is ook dat je er gelijk een tweede familie bijkrijgt, een toneelfamilie.”

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Violeria via het mailadres violeriawesterbroek@outlook.com. “Wij gaan uiteindelijk een leuke avond organiseren om kennis te maken met iedereen”, aldus Ebeling.

Luister het interview uit Haren Doet hier terug: