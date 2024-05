Donkergroene stoeltjes op Noordtribune krijgen toch een kans in Euroborg

Foto via FC Groningen

Euroborg NV gaat toch nog eens kijken naar de kleur van de nieuwe stoeltjes op de Noordtribune van het stadion van FC Groningen.

Dat liet de wethouder woensdagmiddag weten aan de gemeenteraad. Volgens de wethouder is de eigenaar van het stadion (de Euroborg NV) bereid om een verzoek van FC Groningen en de supportersvereniging nog eens tegen het licht te houden. De supportersvereniging deed dat al eerder, maar kreeg toen nul op het rekest van Euroborg NV, omdat er door de gevraagde donkergroene stoeltjes een te groot kleurverschil zou ontstaan met de rest van de zitplaatsen.

Winstwaarschuwing: ‘Kleurverschil blijft, alles vervangen is veel te duur’

Van Niejenhuis stelt dat het verzoek van de club en de supporters vooralsnog op tijd lijkt te komen om de stoeltjes, wanneer ook Euroborg NV daarmee instemt, alsnog te bestellen in de donkerder groene kleur. Wethouder Van Niejenhuis doet tegelijk wel een winstwaarschuwing richting de raadsfracties van het CDA, de Stadspartij en de SP, die woensdagmiddag vragen stelden aan Van Niejenhuis over de kwestie:

“Als de Euroborg NV meegaat in het verzoek, zullen de stoeltjes in de Euroborg de komende tien tot vijftien jaar verschillende kleuren hebben. Dus als mensen zich straks storen aan de verschillende kleuren, dan is dat wat het is. Want het kost tonnen om alle stoeltjes in de Euroborg te vervangen. We kunnen het niet betalen om dan alle stoelen te vervangen.”

CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan, die vragen officieel indiende richting het college, laat weten blij te zijn met het antwoord van de wethouder: “Ik was gisteren nog in het stadion met collega Hilboesen (Niels Hilboesen, Stadspartij) in het stadion. Een hoop stoeltjes zijn al van verschillende kleuren en een hoop stoeltjes staan de komende jaren al op de rol om vervangen te worden. Die zouden dan ook, stap voor stap, vervangen kunnen worden in die donkerder kleur.”

Donker of lichtgroen?

Komende zomer wordt de Noordtribune aangepast. De tribune krijgt een zogeheten sectorscheiding. Dit is een licentie-eis van de KNVB. Ook komt er een safe standing. Door deze ingreep moeten ook de stoelen aangepast worden. De supportersvereniging wil graag dat deze nieuwe stoeltjes niet de lichtgroene kleur van nu krijgen. De stoeltjes moeten donkerder, vinden de supporters, want dat is de officiële clubkleur.

In eerste instantie ving de supportersvereniging bot bij Euroborg NV, een naamloze vennootschap met de gemeente als enige aandeelhouder. Deze entiteit is officieel de eigenaar van de Euroborg.

