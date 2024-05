Donderdag begint zonnig, maar eindigt mogelijk met regen- of onweersbui; daarna langzaam wat minder warm

Foto: Joris van Tweel

Het zonnige en warme weer van de afgelopen dagen kent aan het eind van donderdagmiddag of donderdagavond mogelijk een kort intermezzo, met een aantal regen- of onweersbuien op de radar. Ook vrijdag kunnen er daar een paar van vallen. Tegelijk zakt de temperatuur tot en met het weekend langzaam wat naar beneden.

Donderdagochtend begint nog net als de rest van de week: volop zon tussen een paar kleine sluierwolkjes. De zonneschijn kan in de loop van de middag al wat worden doorbroken door stapelwolken. De temperatuur piekt rond de 25 graden, bij een matig windje uit het oosten. Aan het einde van de middag en in de avond kan in de stapelwolken ook een regen- of onweersbui zitten. Iets zuidelijker van Groningen is daar al een weerswaarschuwing voor uitgegeven, maar in onze provincie nog niet.

Ook in de nacht naar vrijdag kan er nog een bui vallen. Vrijdagochtend begint met zon en stapelwolken, waar in de middag opnieuw een regen- of onweerbui bij kan zitten. Het wordt met 21 graden als maximum iets koeler dan donderdag, bij een zwak windje uit het noordoosten. Zaterdag wordt het een tikje warmer met 22 graden en lijken de buien grotendeels weg te blijven. Strakblauwe luchten keren dan ook weer terug voor het grootste gedeelte van de dag. Alleen in de middag zijn er soms wat wolken, waar een spettertje uit zou kunnen vallen. Zondag verandert er weinig, met opnieuw in de middag een kleine kans op een verdwaald spettertje. Wel daalt de maximale temperatuurstand tot net onder de 20 graden.