Donar wint eerste play-offduel tegen BAL

Sam van Oostrum (links) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar is de kwartfinale van de play-offs om de landstitel woensdagavond begonnen met een 78-66 thuisoverwinning op BAL uit Weert.

De Groningers, zonder de geblesseerden John Meeks en Karolis Babusis, gingen goed van start. Zo waren de eerste vier driepuntsschoten raak, maar de gasten uit Limburg konden goed meekomen. Halverwege het eerste kwart was daar dan eindelijk het debuut van Sam van Oostrum, nadat hij het hele afgelopen seizoen geblesseerd was geweest. Hij kwam in de wedstrijd tot 4 punten. Het eerste kwart eindigde bij 20-15. In het tweede kwart had Donar geregeld moeite om aanvallen succesvol af te ronden. Bij rust was het verschil nog steeds klein: 40-36.

Na rust nam de thuisploeg wat meer afstand. Al snel was het 48-41. Halverwege het derde kwart werd het nog even 50-46, maar dichterbij kwam BAL niet meer. Aan het einde van het kwart was de stand 60-51. In het laatste kwart bleef het verschil ongeveer gelijk.

Topscorers bij Donar waren Kjeld Zuidema en Dakota Quinn met beiden 18 punten. David Gabrovsek maakte 14 punten en Nick Tomsick had een ‘double-double’ met 12 punten en 11 assists. Topscorer bij BAL was Filip Brankovic met 17 punten.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-0 voor Donar. Komende vrijdag is de volgende wedstrijd, in Weert. Als Donar die wedstrijd wint, staat de ploeg van coach Andrej Stimac in de halve finale. Verliest Donar de wedstrijd, dan is er komende zondagmiddag een beslissingswedstrijd in Martiniplaza.