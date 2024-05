Donar verrast met overwinning op Heroes Den Bosch

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de tweede wedstrijd in de halve finale van de play-offs om de landstitel gewonnen. Vrijdagavond waren de Groninger basketballers in eigen huis te sterk voor Heroes Den Bosch: 82-75.

Donar wordt al het hele seizoen geplaagd door blessures, maar vrijdag speelde John Meeks weer mee, en hij drukte meteen zijn stempel op de wedstrijd. Al vanaf het begin van de wedstrijd was de thuisploeg de bovenliggende partij, hoewel Heroes enkele keren een voorsprong wist te pakken. Na de eerste 10 minuten was de stand 22-15. In het tweede kwart liep Donar, dat veel beter schoot dan Heroes, verder uit, mede door spelverdeler Nick Tomsick, die in de eerste helft 5 uit 8 driepunters raak schoot. De ruststand was 41-28.

Halverwege het derde kwart kwam Donar wat in foutenlast doordat Sander Hollanders, Kjeld Zuidema en Nick Tomsick een derde persoonlijke fout hadden gekregen. Heroes wist terug te komen tot 50-43, maar aan het eind van het kwart was het verschil 10 punten: 63-53.

Al snel in het laatste kwart was het 63-57, maar de ploeg bleef goed spelen en kwam op 75-62 met nog 6 minuten op de klok. In de laatste minuten kwamen de Bosschenaren weer wat dichterbij, maar de Groningers gaven de wedstrijd niet meer uit handen.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 28 punten, Nick Tomsick met 26 punten, Dakota Quinn met 12 punten en Sander Hollanders met 10 punten. Bij Heroes Den Bosch was Roberts Stumbris topscorer met 12 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 1-1. Komende zondagmiddag is de derde wedstrijd, weer in Den Bosch, en volgende week woensdag is er weer een wedstrijd in Martiniplaza.