Donar naar halve finale na ruime overwinning op BAL

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de halve finale van de play-offs om de landstitel gehaald. De Groninger basketballers waren zondagmiddag in de beslissingswedstrijd van de kwartfinale duidelijk te sterk voor BAL uit Weert: 89-57.

Het eerste kwart was het beste voor de thuisploeg. Via 9-0 en 19-4 eindigde het kwart in 25-7 voor Donar, dat speelde zonder Theo John, Karolis Babusis en John Meeks. In het tweede kwart kwamen de Limburgers nog terug tot 29-15, waarna coach Andrej Stimac van Donar een time-out aanvroeg. Bij rust was het verschil weer even groot als na het eerste kwart: 45-27.

Na rust nam Donar nog weer wat meer afstand, zodat het na 30 minuten 66-43 was. In het laatste kwart werd het verschil nog veel groter.

Grote man bij Donar was, net als vrijdag, Dakota Quinn. Hij maakte 22 punten en had 11 rebounds. David Gabrovsek had 20 punten, Kjeld Zuidema 15 en Sander Hollanders 14 punten. Bij BAL was Noé Botuli topscorer met 13 punten.

De halve finale, tegen Heroes Den Bosch, wordt gespeeld in een ‘best of 5’, waarbij de ploeg die het eerst 3 wedstrijden wint naar de finale gaat. De eerste wedstrijd vindt komende woensdag plaats in Den Bosch. Komende vrijdag is er een wedstrijd in Martiniplaza, en de derde wedstrijd is weer in Den Bosch, op zondag 19 mei. Eventuele vierde en vijfde wedstrijden zijn gepland voor woensdag 22 mei (Martiniplaza) en vrijdag 24 mei (Den Bosch).