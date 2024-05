Donar moet beslissingswedstrijd spelen

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond teleurstellend de uitwedstrijd verloren van BAL. In Weert werd het 85-71.

De Groningers startten nog redelijk en kwamen met 5-11 voor. Een tegenvaller was dat Theo John al snel twee persoonlijke fouten kreeg. Na 10-13 kwam er een 11-0 run voor de thuisploeg, en het kwart eindigde bij 25-17. In het begin van het tweede kwart was er een 7-0 run voor BAL, dat uitliep van 27-21 naar 34-21. Daarna kreeg John zijn derde fout en kon hij weer naar de kant. Hij zou niet meer terugkeren op het veld en speelde maar ruim 4 minuten. Het verschil in de wedstrijd bleef rond de 13 punten. Kjeld Zuidema deed wat terug door in korte tijd 7 punten te maken. Verder werden er vooral weinig driepunters geraakt door Donar en waren er veel turnovers. De ruststand was 43-32.

In het derde kwart bleef het verschil tussen de 9 en 15 punten. Vooral Donar-speler Dakota Quinn was op dreef. Hij scoorde in het eerste kwart al 8 punten en deed dat in het derde kwart nogmaals. Toch kon ook hij niet voorkomen dat BAL aan de goede kant van de score bleef, en bovendien kwamen een aantal medespelers in foutenlast. Aan het eind van het derde kwart was het 62-49. Ook in het laatste kwart kon Donar niet dichterbij komen.

Uitblinker bij Donar was Dakota Quinn met 24 punten en 10 rebounds. David Gabrovsek maakte 18 punten en Nick Tomsick 11 punten. Bij BAL was Milhan Charles topscorer met 26 punten.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-1. Komende zondag is de beslissingswedstrijd in Martiniplaza. Die begint om 15.00 uur, en de kaartverkoop is inmiddels gestart. De winnaar van deze wedstrijd staat in de halve finale van de play-offs om de landstitel tegenover Heroes Den Bosch, dat in twee wedstrijden afrekende met Yoast United uit Bemmel. De andere halve finale gaat tussen ZZ Leiden en Landstede Hammers uit Zwolle.