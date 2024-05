Donar komt tekort tegen Heroes Den Bosch

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het is Donar zondagmiddag in Den Bosch niet gelukt om wederom te stunten. Het werd 100-90.

De thuisploeg zette vanaf het begin veel druk op de Groningers, wat leidde tot veel balverlies en scores voor Heroes. Ook vielen er veel driepunters aan de kant van Heroes. Tel daarbij op een hoog schotpercentage en een reboundoverwicht, en de tussenstand 37-22 is verklaard. In het tweede kwart liep de thuisploeg aanvankelijk uit naar 50-30, maar daarna kwam Donar terug tot 61-47 bij rust. Erger nog was het uitvallen van David Gabrovsek kort voor rust en Dakota Quinn kort na rust.

Het derde kwart was rommelig, en na 4 minuten zat Donar alweer in foutenlast met 4 fouten voor Sam van Oostrum en 3 fouten voor John Meeks en Kjeld Zuidema. Toch kwam Donar iets dichterbij, en aan het eind van het derde kwart was het verschil nog 10 punten: 80-70, door twee driepunters achter elkaar van Nick Tomsick.

In het laatste kwart kwam Donar zelfs nog twee keer tot op 5 punten (bij 85-80 en 87-82), maar daarna werd het niet spannend meer.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 21 punten, Nick Tomsick met 20 punten, David Gabrovsek met 17 punten, Kjeld Zjuidema met 15 punten en Sander Hollanders met 10 punten. Bij Heroes Den Bosch was Sherron Dorsey-Walker topscorer met 18 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-1 voor Heroes Den Bosch. Komende woensdag is de vierde wedstrijd, in Martiniplaza. Wint Donar die wedstrijd, dan is er komende vrijdag een beslissingswedstrijd in Den Bosch. Wint Heroes Den Bosch de wedstrijd, dan staat de ploeg van oud-Donarcoach Erik Braal in de finale, tegenover ZZ Leiden, dat in drie wedstrijden afrekende met Landstede Hammers uit Zwolle.