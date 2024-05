Donar kansloos ten onder in Den Bosch

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs om de landstitel verloren. De Groninger basketballers kwamen in Den Bosch duidelijk tekort tegen Heroes Den Bosch. Het werd 90-79.

Donar speelde wederom zonder John Meeks, Karolis Babusis en Theo John, en na 3 minuten was het al 10-2. Donar kwam nog terug tot 18-17, maar aan het eind van het kwart was er toch weer een gaatje geslagen door de thuisploeg: 26-20. In het tweede kwart werd het verschil steeds groter. De Bosschenaren schoten veel driepunters raak, mede waardoor de ruststand 54-36 was.

Ook na rust werd het verschil groter en het hielp niet dat Donar-speler Sam van Oostrum al snel tegen zijn vierde fout aanliep. Aan het eind van het derde kwart was de stand 75-51. In het laatste kwart was de scherpte er bij Heroes wel af, waardoor Donar nog kon terugkomen, maar spannend werd het niet meer.

Topscorers bij Donar waren Nick Tomsick met 20 punten, Dakota Quinn met 17 punten, Sander Hollanders met 15 punten en Kjeld Zuidema met 12 punten. Bij Heroes was Roberts Stumbris topscorer met 24 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 1-0 voor Heroes Den Bosch. Komende vrijdag is de tweede wedstrijd. Die wordt gespeeld in Martiniplaza.