Donar incasseert zware nederlaag tegen Filou Oostende

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de laatste wedstrijd van de Elite Gold verloren. De Groningers kwamen er vrijdagavond in Oostende tegen Filou niet aan te pas: 103-61.

Bij Donar speelde Karolis Babusis weer mee, maar dat zorgde er niet voor dat de ploeg opgewassen was tegen de Belgische koploper. Via 29-23 na 10 minuten spelen was het 49-36 bij rust. Dakota Quinn maakte in het derde kwart de eerste 10 punten van Donar, maar hij was vrijwel de enige die scoorde. Aan het einde van het derde kwart was Filou nog wat verder uitgelopen: 72-51.

In het laatste kwart werd Donar weggespeeld. De ploeg wist slechts 10 punten te scoren, terwijl Filou er 31 maakte en ook nog eens door de 100-puntengrens ging.

Topscorers bij Donar waren Dakota Quinn met 20 punten en David Gabrovsek met 13 punten. Bij Filou was Khalil-Ullah Ahmad topscorer met 23 punten.

Donar eindigt de Elite Gold op de achtste plaats met 28 punten uit 10 wedstrijden. De ploeg van coach Andrej Stimac vervolgt het seizoen met de kwartfinale van de play-offs om het landskampioenschap. Daarbij gaat het om een ‘best of 3’ tegen BAL uit Weert. De eerste wedstrijd is komende woensdag in Martiniplaza en de tweede wedstrijd is vrijdag in Weert. Een eventuele beslissingswedstrijd is volgende week zondag in Groningen.