Donar begint woensdag aan play-offs voor landstitel

Foto: donar.nl

De spelers van Donar beginnen beginnen woensdagavond aan de laatste serie wedstrijden voor het landskampioenschap. In de kwartfinale van de play-offs is BAL (Basketbal Academie Limburg) uit Weert de tegenstander.

Donar zal het niet gemakkelijk krijgen. Het team kampt al lange tijd met blessures. Jordy Kuiper is so wie so niet inzetbaar. Het is niet zeker of Theo John, John Meeks en Karolis Babusis kunnen spelen en ook Dakota Quinn is niet fit. Wel is Sam van Oostrom weer fit, maar die heeft geen wedstrijdritme.

Donar en BAL, de nummers 4 en 5 van de reguliere competitie, nemen het tegen elkaar op in een best-of-three. Vrijdag volgt de return in Weert. Mochten beide teams eenmaal winnen, dan volgt zondag een derde en beslissende wedstrijd in Martiniplaza.