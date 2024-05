Dinsdagochtend zon, daarna regen; wisselvalligheid houdt aan

Foto: Lars Faber

De wisselvalligheid houdt de komende dagen aan. Dinsdag begint nog zonnig.

Dinsdagochtend is er eerst af en toe zon en blijft het op een lokaal buitje na droog. In de middag neemt de bewolking toe, gevolgd in de namiddag of avond gevolgd door enkele buien met daarbij kans op onweer. Het wordt 18 of 19 graden bij een naar matig toenemende wind uit het zuiden tot zuidwesten, kracht 3 tot 4.

In de nacht naar woensdag trekken buien over. Het wordt dan 14 graden.

Woensdag is het half tot zwaar bewolkt en ook dan zijn er buien actief, soms met onweer en veel regen. Het wordt 18 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Donderdag is er meer ruimte voor de zon maar ook dan houden we het niet droog en gaan er een paar, soms felle buien vallen. Met een van west naar noordwest draaiende wind die zwak of matig is wordt het 18 graden.