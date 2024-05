Dinsdag veel zon, droog en zomers warm

Foto: Sebastiaan Scheffer

Dinsdag zet het warme weer nog even voort. De zon is er volop en de maximumtemperatuur bereikt waarden van 25 à 26 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het oosten tot zuidoosten.

In de avond en nacht blijft het zo goed als helder en daalt de temperatuur tot een zachte 14 graden.

Ook op woensdag is er veel zon en wordt het 25 graden. In de late middag en in de avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Op donderdag neemt de tempertatuur een klein stapje terug naar zo’n 22 graden. Wel zal het in de loop van de dag bewolkter worden.