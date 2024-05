Dinsdag opklaringen met een spetterbuitje, Hemelvaartsdag begint zonnig

De zonsondergang vanavond (foto: Martin Nuver)

Aankomende week kunnen we zon, bewolking en een buitje verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen deze week op tot 21 graden: Noorderplantsoen weer!

Dinsdag zijn er opklaringen maar trekt er ook bewolking over. Lokaal valt in de middag een spetterbuitje. Het wordt 17 of 18 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind, kracht 2 of 3.

Woensdag zijn er wolkenvelden en af en toe wat zon. Vooral later op de dag klaart het breder op. Lokaal kan een buitje vallen en het wordt 17 of 18 graden bij rustig weer.

Hemelvaartsdag begint met flink wat zon maar neemt de bewolking later in de ochtend of in de middag toe. Later klaart het weer op. Het is rustig en vriendelijk weer met 18 tot 20 graden als maximumtemperatuur.

Vrijdag zijn de veranderingen klein. Er zijn flinke zonnige perioden en bij droog en rustig weer wordt het rond 19 of 20 graden. Ook het weekend verloopt vrij zonnig en droog. In de nachten is het 7 tot 8 graden en overdag wordt het 18 tot 21 graden bij rustig weer.