Deuren Kastanjehoeve in Glimmen per direct op slot: ‘Pandemie, personeelsproblemen en stijgende kosten’

Foto: Google Maps - Streetview

Uitbater Jeroen Penninga van de Kastanjehoeve in Glimmen heeft besloten om de deuren van het restaurant per direct op slot te draaien. Volgens de eigenaar kan het restaurant niet meer uit.

Penninga schrijft ‘met een mengeling van dankbaarheid en spijt’ over zijn beslissing op de website van het restaurant: “Na zeven prachtige jaren, waarin wij het voorrecht hadden om jullie te mogen verwelkomen, is de tijd gekomen om afscheid te nemen.”

Volgens Penninga heeft hij besloten om te stoppen met de Kastanjehoeve vanwege de financiën: “De uitdagingen van de afgelopen jaren, waaronder de pandemie, personeelsproblemen, en stijgende kosten, hebben ons tot deze moeilijke beslissing gedwongen. ”

Penninga nam het restaurant (toen nog onder de naam De Bourgondiër) in 2017 over. Daarvoor was Penninga de eigenaar van De Oude Brandweer aan het Zuiderdiep. Het restaurant in Glimmen, gevestigd in het gebouw van het voormalige station van De Punt, had het al eerder moeilijk. Tijdens de coronaperiode was het einde voor het restaurant ook al in zicht. Via een crowdfundactie werd destijds zo’n vijfduizend euro opgehaald om het restaurant te redden van de ondergang.

Wat er nu met het pand van het restaurant gaat gebeuren, is niet bekend.