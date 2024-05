Demonstranten mogen ook dinsdagnacht doorbrengen op Harmonieplein, zolang het ordelijk blijft

Foto: Maarten Siepel

De actievoerders tegen de oorlog in Gaza mogen ook de komende avond en nacht op het Harmonieplein blijven staan met hun tentenkamp.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Groningen. Volgens de veiligheidsdriehoek (de burgemeester, de politie en het openbaar ministerie) is er niks veranderd in de situatie op het plein, waardoor de demonstratie beëindigd zou moeten worden. Dat betekent vooralsnog dat, zolang er geen grote wanordelijkheden ontstaan en het verkeer niet wordt belemmerd, er niet wordt ingegrepen door politie of handhavers.

De actievoerders bereiden zich inmiddels voor op een tweede nacht op het Harmonieplein, waar ze maandagochtend hun intrek namen. De demonstranten willen dat de Rijksuniversiteit al haar banden met Israël verbreekt en ook niet meer samenwerkt met instanties of bedrijven die (voor Israël) een rol spelen in het conflict in Gaza.

De Pro-Palestijnse actievoerders zijn er nog niet helemaal gerust op en hebben medestanders opgeroepen om dinsdagavond om 18.00 uur toch naar het Harmoniecomplex te komen om de politie buiten de deur te houden. Ook wordt er eten klaargemaakt en later op de avond zijn er bands en andere muzikanten uitgenodigd om live muziek te komen maken.