Degradatiezorgen Be Quick 1887 en GRC Groningen groter geworden

Foto: Andor Heij

Voor zowel Be Quick 1887 in de vierde divisie als GRC Groningen in de eerste klasse J zijn de degradatiezorgen groter geworden. Beide ploegen verloren zondag.

Bij winst had Be Quick 1887 beter zicht gekregen op rechtstreekse handhaving. Maar dat mocht niet zo zijn. In Arnhem tegen MASV gingen de Groningers diep in blessuretijd onderuit: 1-0. Be Quick kreeg twee behoorlijke kansen om de winst te pakken. Guus Broekema raakte voor rust de paal en na de pauze werd een kopbal van Nagesh Amatsaleh van de lijn gehaald. Baggio Wallenburg dompelde de Groningers in rouw.

Be Quick blijft met nog twee wedstrijden te gaan voorlaatste. De achterstand op een nacompetitie plek is drie punten en op een plek die rechtstreekse handhaving betekent is vier punten. Het doelsaldo van Be Quick is ook nog eens aanmerkelijk slechter dan van de concurrentie. Zaterdag speelt Be Quick thuis tegen het al gedegradeerde Pelikaan S.

1J

GRC Groningen verloor de uitwedstrijd van SVBO. Reinier de Boer was met drie treffers de grote kwelgeest van GRC. Richard Speelman maakte in de slotfase de enige treffer voor GRC Groningen.

GRC kan zich alleen nog via de nacompetitie redden in 1J. Doordat concurrent VKW met 2-1 won van Winsum is de positie van GRC er niet beter op geworden. VKW staat met drie punten voorsprong op de elfde plaats. Volgende week zaterdag speelt GRC thuis tegen Hoogezand dat voorlaatste staat. GRC is laatste.