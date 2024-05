Defensie laat omgeving Lageland, ondanks bezwaren, nog niet los in zoektocht naar plek voor munitieopslag

Foto via Google Maps - Streetview

Defensie houdt, ondanks bezwaren van onder meer de provincie en de GGD, vooralsnog vast aan de Lagelandpolder en Luddeweer als zoekgebied voor een nieuwe plek voor een munitiedepot.

Eind december werd bekend dat Defensie in de provincie Groningen plekken heeft aangewezen voor een grootschalige opslag voor containers met munitie en andere bevoorrading. Eén daarvan was dus in het gebied bij Lageland en Luddeweer, het gebied tussen Meerstad, Ten Boer, Siddeburen en Harkstede.

Maar als het aan het provinciebestuur ligt, gaat door twee locaties die Defensie op het oog heeft voor een munitieopslag in de provincie een streep. Volgens het provinciebestuur ligt het zoekgebied te dicht bij bewoonde gebieden (Meerstad, Ten Boer en Harkstede), te dicht bij grote bedrijventerreinen en zou het waterpeil hier (in de toekomst) te hoog liggen. Ook de GGD adviseert negatief op de defensieplannen, mede omdat Meerstad steeds verder uitbreidt.

De provincie heeft, als alternatief, een extra zoekgebied bij Tjuchem aangedragen als alternatief. Dit gebied heeft Defensie toegevoegd als zoekgebied voor de opslag, maar de gewenste streep door de opslag bij de Lagelandpolder is dus nog niet gezet. Uit de reacties op de Defensieplannen blijkt dat ook omwonenden niet altijd blij zijn met de komst van het depot. “Indieners geven aan, na alle materiële en mentale aardbevingsschade, deze ontwikkeling in hun regio onwenselijk te vinden”, stelt Defensie.

In juni en juli houdt Defensie door heel Nederland gebiedsbijeenkomsten. Op 1 juli gebeurt dat in Groningen, maar waar is nog niet bekend. Het (nu nog demissionaire) kabinet gaat nu aan de slag met het bepalen van een voorlopige voorkeurslocatie voor de opslag. Die moet er voor het zomerreces zijn. Eind dit jaar wordt deze locatie definitief vastgelegd.