Deel van Zeeheldenbuurt krijgt geen stempas in de bus

De stempassen voor de Europese Verkiezingen van 6 juni hadden uiterlijk op 9 mei bij alle Stadjers in de brievenbus moeten liggen. Maar een deel van de bewoners van de Zeeheldenbuurt wacht er nog steeds op.

In een lokale buurt-appgroep vragen meerdere bewoners zich af waar hun stempas blijft. PostNL zou de stempassen moeten bezorgen. Bewoners met de app van het postbedrijf kunnen zien dat de stempas verstuurd lijkt te zijn. Maar de voorspelde bezorgdata in de app vormen schijn die bedriegt: geen stempas in de brievenbus.

Hoeveel bewoners precies hun stempas missen, is niet bekend. De groep inwoners van de Zeeheldenbuurt peilde zelf bij hoeveel van hen de passen niet zijn bezorgd: zo’n twintig procent heeft niks ontvangen. “Dat vind ik echt niet kunnen”, vertelt Annemieke, een bewoonster van de Zeeheldenbuurt. “Er zijn genoeg mensen die pas van de verkiezingen afweten op het moment dat ze een stempas krijgen. En heel eerlijk: daar ben ik er soms één van! Er is contact opgenomen met de gemeente door inwoners. Als het een bekend probleem is, vind ik dat de gemeente dat wel even had mogen communiceren.”

Oorzaak niet geheel duidelijk, gemeente roept stemmers zonder pas op een nieuwe aan te vragen

Navraag leert dat de gemeente inderdaad op de hoogte is: “Deze signalen zijn ook bij ons bekend”, vertelt een woordvoerder. Waar het probleem precies is ontstaan, kan volgens de gemeente (nog) niet met zekerheid worden gezegd. “Waarschijnlijk ligt het bij de bezorging, maar in dergelijke gevallen zoeken we ook altijd even contact met PostNL.”

“Het advies voor mensen die nog geen stempas hebben ontvangen, is om een nieuwe aan te vragen”, besluit de woordvoerder. “Daarvoor verwijzen we inwoners naar onze website.”

Een nieuwe stempas aanvragen kan digitaal tot uiterlijk maandag 3 juni, 17:00 uur via deze link. Bij drie loketten van de gemeente kunnen inwoners zonder stempas tot woensdag 5 juni 12:00 uur een nieuwe pas aanvragen, te weten bij de loketten aan de Kreupelstraat in Stad, het Raadhuisplein in Haren en de Hendrik Westerstraat in Ten Boer. Bij digitaal aanvragen is een DigiD nodig, Aan een loket is een geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig voor de aanvraag.