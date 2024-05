Deel ringweg voor Geheugenpaviljoen wordt niet gesloopt: “Inspraak kan soms heel duur zijn”

Foto: Bron: wUrck

Het gedeelte van de zuidelijke ringweg dat mogelijk in de toekomst gebruikt gaat worden voor het Geheugenpaviljoen wordt niet gesloopt als de sloophamer binnenkort in de ringweg wordt gezet. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

Het Geheugenpaviljoen is een stuk van de oude zuidelijke ringweg dat een kunstwerk en een ontmoetingsplek in het nieuwe Zuiderplantsoen moet worden. Het onderwerp heeft de afgelopen periode veel stof doen opwaaien. Zo is het participatieproces met omwonenden en betrokkenen niet goed uitgevoerd. Het plan ligt daarom opnieuw op de tekentafel. Bij de raadsvergadering van woensdag werden twee moties ingediend. De ChristenUnie, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA en Partij voor de Dieren willen dat er een nieuw uitgebreid participatietraject komt. In de tussentijd moet het deel van de ringweg blijven staan.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “We zitten straks met een stuk beton dat we zelf moeten slopen”

Partij voor het Noorden, PVV en Student & Stad zeggen echter dat het slim is om al het beton in één keer te slopen. Leendert van der Laan van de PvhN: “Wij hebben de afgelopen periode goed geluisterd naar de bewoners. Men wil geen Geheugenpaviljoen. Als de eindconclusie van het nieuwe participatietraject dezelfde is als nu zitten we straks met een stuk beton dat we zelf moeten gaan slopen. Waarbij de kosten voor onze rekening zijn. Dit zal ongeveer 50.000 euro kosten.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “De Partij voor het Noorden sorteert voor op de uitkomst”

De VVD is het daar niet mee eens. Ietje Jacobs-Setz: “Er zijn tegenstanders, maar er zijn ook voorstanders voor het Geheugenpaviljoen. En waar u voor kiest dat voelt heel vreemd. We doen de participatie over, maar ondertussen halen we de ringweg weg. Je sorteert dan voor op de uitkomst. Of wil de Partij voor het Noorden de ringweg dan weer op gaan bouwen, in brons gegoten, als de uitkomst anders is?” Van der Laan: “Ik kan de VVD adviseren om niet op onze motie te stemmen. Wij hebben geen voorstanders kunnen ontdekken. En als de kosten straks voor onze eigen rekening zijn … wij hebben u gewaarschuwd.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Ruimte nemen voor een nieuw traject”

Peter Rebergen is fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Er is al veel gezegd en geschreven over het Geheugenpaviljoen. Het maakt ook niet uit of je het nu wel of niet mooi vindt, dat is voor iedereen anders. De participatie op dit vlak is niet goed geweest. Ons voorstel is om de ruimte te nemen voor een nieuw traject zodat bewoners en iedereen zijn mening kan geven. Ondertussen laat je dit deel van de ringweg staan.” Daan Brandenbarg van de SP is het daar mee eens: “Het is heel goed om de participatie over te doen. Dat we kijken naar alle mogelijke opties. En ja, het resultaat kan zijn dat de uitkomst hetzelfde is en dat we als gemeente moeten betalen voor de sloop. Maar dat is ook inspraak. Inspraak kan soms heel duur zijn.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Eerst het Zuiderplantsoen opleveren om te zien hoe het zich tot elkaar verhoudt”

GroenLinks zoekt naar een oplossing. Femke Folkerts: “Ik ben de afgelopen periode langs de deuren gegaan in dit deel van de stad. Ik merk dat mensen het lastig vinden om het Geheugenpaviljoen te visualiseren. Hoe komt het er uit te zien? En dat is logisch want online doen verschillende impressies de ronde. Mijn voorstel zou zijn om eerst het Zuiderplantsoen op te leveren. En dat je dan kunt zien hoe het zich verhoudt tot elkaar. Hoe ziet het er uit? Vanaf dat moment krijg je een waardevolle participatie.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Inspraak kan soms heel duur zijn”

Rozemarijn Gierkink van de PvdA is het daar me eens: “Je moet alle opties openhouden zodat we de gewenste ontmoetingsplek voor deze wijk kunnen realiseren.” Daar reageert Van der Laan op: “Dus als het tot extra kosten gaat leiden omdat we de sloop uit eigen zak moeten betalen dan neemt de PvdA dat voor lief?” Gierkink: “Ik denk dat meneer Brandenbarg het zojuist voortreffelijk heeft verwoord: inspraak kan soms heel duur zijn.”

Daan Swets (Student & Stad): “Met 50.000 euro kun je ook hele andere dingen doen”

Andere partijen zijn niet blij. Daan Swets van Student & Stad: “We hebben het over een fors bedrag. Met 50.000 euro kun je ook hele andere dingen doen. Wij kiezen liever voor andere dingen.” Tom Rustebiel van D66: “Dat er een goed participatieproces doorlopen wordt, dat is een goed idee. Maar wij delen wel de zorgen van de Partij voor het Noorden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Alle uitkomsten zijn mogelijk”

Wethouder Philip Broeksma noemt het geen goed idee om alles nu te slopen: “We hebben onlangs een pas op de plaats gemaakt. We hebben een intensief traject doorlopen waarbij de uitkomst veel reacties heeft opgeroepen. Bij de motie van de ChristenUnie wordt opgeroepen om geen onomkeerbare stappen te nemen, om het te laten staan. Ook het voorstel van GroenLinks om een reëel beeld te schetsen hoe het er uit komt te zien, lijkt mij heel goed. Bij de motie van de Partij voor het Noorden wordt een voorschot genomen op de uitkomst. Dat is geen goed idee. Alle uitkomsten zijn namelijk nog mogelijk.”

“U kunt dit zo niet zeggen”

Van der Laan: “Maar waar komt die financiële dekking vandaan? Waar gaat u het van betalen als er straks toch gesloopt moet worden?” Broeksma: “U zegt dat het nieuwe participatietraject hetzelfde resultaat zal hebben als het vorige traject. Maar dat is niet zeker. Dat kun je zo niet zeggen.”

Uiteindelijk wordt de motie van de ChristenUnie aangenomen: 31 raadsleden stemmen voor, 10 tegen. De motie van Partij voor het Noorden wordt verworpen: 10 raadsleden stemmen voor, 31 tegen.