De Wijert heeft vanaf volgende week een eigen podwalk

Vanaf komende woensdag heeft De Wijert een eigen podwalk. Daarmee kunnen bezoekers en bewoners, in de aanloop naar de voorstelling van De Wijk De Wereld in de Stadsschouwburg, De Wijert en de verhalen van de wijk beter leren kennen.

In deze wandeling neemt De Wijk de Wereld luisteraars mee langs de bijzondere verhalen van mensen in en om de Maranathakerk, de Molukkenkerk en de voormalige Opstandingskerk. De podwalk is bedoeld om luisteraars op het spoor te brengen van wat De Wijert bezielt.

De podwalk is gemaakt in de aanloop naar de voorstelling van De Wijk de Wereld in de Stadsschouwburg. De Wijk De Wereld trekt al jaren door de stad om voorstellingen te maken met wijkbewoners. Eerder waren al Selwerd, de Korrewegwijk, Beijum, de Oosterparkwijk en Lewenborg aan de beurt. Dit jaar zijn bewoners van De Wijert aan de beurt om de Schouwburg over te nemen.

Vanaf woensdag 5 juni om 16:30 uur is de podwalk voor het eerst te beluisteren voor bewoners van De Wijert. Daarna kan iedereen de podcast zelf lopen. De voorstellingen van De Wijk de Wereld vinden plaats van 27 t/m 29 juni in de Stadsschouwburg. Hier vind je meer info over het project.