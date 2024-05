De Rijdende School uitkomst voor kermiskinderen

De meikermis is in volle gang in de Groninger binnenstad. De woonwagens van het kermisgezelschap staan deze editie op het parkeerterrein van de Hoornseplas.

Meereizende kinderen van de kermisexploitanten gaan daar naar een bijzondere school, de Rijdende School. Dit is een school waar kinderen naar toe kunnen die op reis zijn. In de winter gaan ze naar een vaste school in hun woonplaats.

De Rijdende School beschikt over tien grote verrijdbare scholen en elf minischolen. Een planner bepaalt per week waar ze neergezet worden, welke kinderen les krijgen en wie er voor de klas komt.