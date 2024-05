De Onlanden wordt toneel voor grote internationale kunsttentoonstelling

De Kleibosch in De Onlanden - Foto: Het Drentse Landschap

In 2026 komt de grote internationale buitententoonstelling van Into Nature naar De Onlanden met uitgebreid programma. Dat maakte de organisatie van het kunstpodium dinsdag bekend. Dit najaar komen de eerste kunstenaars al naar het gebied tussen Eelderwolde en Roderwolde om de locaties voor kunstwerken te bekijken.

Into Nature heeft voor haar programma de komende jaren gekozen voor De Onlanden. Het eerste project is inmiddels van start gegaan. Vijf Drentse kunstenaars doen ‘artistiek onderzoek’ in het gebied. Eind dit jaar volgen daarvan de eerste resultaten. In de herfst komen de eerste kunstenaars voor de grote, internationale tentoonstelling van Into Nature naar De Onlanden om locaties te bekijken.

Het is de bedoeling dat Into Nature tussen 2024 en 2026 nog diverse andere projecten ontwikkelt in relatie tot De Onlanden, waaronder projecten met beginnende kunstenaars uit de noordelijke regio. In 2026 zullen meerdere speciaal voor de gelegenheid gemaakte kunstwerken te zien zijn op verschillende locaties in het gebied.