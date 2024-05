2-0 (foto's Martijn Minnema)

Wat een avond in de Euroborg, met de twaalfde man er vol achter stormde de FC terug de eredivisie in. Het hele stadion er achter en daarna het hele stadion op het veld. De ontploffing van vreugde bij de goals van Hove en Schreuders was tot in Limburg te horen. Een historische avond in de Euroborg waar nog tot in lengte van dagen over gepraat zal worden.