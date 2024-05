D66 wil weten hoeveel geld en subsidies de gemeente krijgt vanuit de Europese Unie

Foto: Rieks Oijnhausen

De fractie van D66 in de gemeenteraad wil van het College weten hoeveel geld en subsidies de gemeente krijgt vanuit de Europese Unie. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend.

D66 dient de vragen in nadat afgelopen donderdag Europadag werd gevierd. De datum van 9 mei markeert de verjaardag van de historische Schuman-verklaring, waarbij Schuman pleitte voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking in Europa waardoor oorlogen tussen Europese naties niet meer mogelijk zouden zijn. Dat voorstel wordt gezien als een eerste aanzet tot wat nu de Europese Unie is.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “In hoeverre wordt er in onze gemeente gebruik gemaakt van Europese subsidies?”

Jim Lo-A-Njoe: “In een tijd van grote geopolitieke ontwikkelingen en met een oorlog aan de grens van de Europese Unie, is het belang van de aankomende Europese verkiezingen op 6 juni nauwelijks te onderschatten. Wat echter voor velen echter niet altijd even helder is, is hoe belangrijk Europa is voor gemeenten. En hoewel niet alles wat van waarde is een letterlijke prijs heeft, is het toch ook goed om te weten in hoeverre onze gemeente gebruik maakt van Europese subsidies en andere financiële middelen vanuit de Europese unie ontvangt.”

“Welke projecten binnen onze gemeentegrenzen zijn gefinancierd met Europese subsidies?”

De fractie wil daarom helder krijgen wat de betekenis van de Europese Unie voor de gemeente Groningen is. “Wij willen weten hoeveel geld en subsidies we vanuit de EU krijgen, welke specifieke projecten binnen onze gemeentegrenzen met Europese subsidies zijn gefinancierd en op welke manier de financiering bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid en de duurzaamheidsdoelstellingen die de gemeente gesteld heeft.”

De beantwoording van de vragen volgt binnen enkele weken.