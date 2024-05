Cybercriminelen maakten gegevens buit van klanten Waterbedrijf Groningen

Foto: Waterbedrijf Groningen

Er zijn gegevens van klanten van Waterbedrijf Groningen in handen gekomen van hackers. Dat bevestigt het waterbedrijf dinsdagmiddag. Onderzoek door de getroffen externe leverancier, wat ingehuurd wordt door Waterbedrijf Groningen voor de facturering, heeft dat aangetoond.

De cyberaanval bij AddCom kwam afgelopen vrijdag al aan het licht. Toen wist het Waterbedrijf Groningen nog niet zeker of ook gegevens van haar klanten gestolen waren. Nu is dat wel duidelijk, bevestigt een woordvoerder van het waterbedrijf.

Het datalek ontstond doordat een leverancier van het waterbedrijf, het klantencontact-bedrijf AddComm, slachtoffer werd geworden van een cyberaanval. AddComm verstuurt de aanslagen van de waterschapsbelasting voor Waterbedrijf Groningen. Deze gegevens werden tot vrijdagochtend ‘gegijzeld’, waarmee de criminele hackers hoopten losgeld te kunnen krijgen.

De ‘gijzeling’ van de data werd afgeslagen, maar de data werd wel gestolen, laat AddCom nu weten. Er is daarom onderhandeld met de cybercriminelen, om zo te voorkomen dat cybercriminelen de data publiceren. Ook zouden er afspraken met de hackers zijn gemaakt verwijderen van buitgemaakte klantdata. “We hebben dit besluit weloverwogen genomen om de schade voor onze klanten zoveel mogelijk te beperken”, aldus AddCom.

Meer dan deze informatie heeft Waterbedrijf Groningen nog niet. Een woordvoerder laat wel weten dat AddCom aan het waterbedrijf heeft laten weten dat de risico’s voor klanten uit Groningen inmiddels zeer klein zijn geworden. “Toch gaan we klanten opnieuw pro-actief informeren over het datalek en de mogelijke risico’s”, aldus het Waterbedrijf.

Het waterbedrijf adviseert klanten mails van onbekende afzenders en andere verdachte mails meteen weg te gooien. “Klik ook niet op linkjes of bestandsbijlagen in e-mails van een onbekende of verdachte afzender. Wees voorzichtig met verzoeken om persoonlijke informatie via e-mail, sms of telefoon, zelfs als het lijkt alsof deze van Waterbedrijf Groningen afkomstig zijn. En bij twijfel aan de echtheid van een mail van Waterbedrijf Groningen: bel dan altijd met onze klantenservice.”