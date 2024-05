Cultuurfonds en provincie zoeken kandidaten voor Groninger Cultuurprijzen

Foto via Instagram Groninger Cultuurprijzen (@groningercultuurprijzen)

Personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan de culturele sector in Groningen, maken eind oktober weer kans op vijfduizend euro. De provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen zijn op zoek naar kandidaten voor de cultuurprijzen.

De Groninger Cultuurprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan mensen, gezelschappen of instellingen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de Groninger kunst en cultuur.

Er worden drie prijzen uitgereikt. De Cultuurprijs is specifiek gericht op professionals. Daarnaast zijn er prijzen voor aanstormend talent en voor prestaties binnen de amateurkunst.

Een jury stelt per categorie een top-drie samen. De jury bestaat dit jaar uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Renée Luth en oud-winnaars Mohamed Yusuf Boss en Cissy Joan. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 juli aanmelden, of dat door anderen laten doen, via het aanmeldformulier op cultuurprijsgroningen.nl.

De prijzen worden vrijdag maandag 21 oktober uitgereikt door commissaris van de koning René Paas en gedeputeerde Tjeerd van Dekken,