Crowdfundingsactie gestart voor door brand getroffen café Lewenborg: “Helft van de inboedel kan weg”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bezoekers en betrokkenen van het café in winkelcentrum Lewenborg waar op pinksterzondag brand woedde zijn een crowdfundingsactie gestart. Door de brand zit de eigenaar van het café zonder inkomsten.

“De saamhorigheid is enorm en de steun die wij sinds zondag mogen ontvangen is groot”, vertelt café-eigenaar Peter Smit. “Het is geweldig om te zien dat er zoveel mensen willen helpen. Gisteren hebben mensen enorm geholpen bij het gedeeltelijk ontruimen van het café. Helaas zal het nog wel een tijdje duren voor we weer open kunnen.”

“Ik zag via de camera’s grijze rook”

De brand brak zondagmiddag rond 12.00 uur uit. “Ik zal je eerlijk bekennen dat ik nog lag te slapen. Het was zaterdagavond laat geworden. Ik werd wakker gebeld door de alarmdienst. Ze vertelden dat er een rookmelder afging. Voor mij was dat aanleiding om even via de camera’s in de zaak te kijken. En toen schrok ik. Ik zag allemaal grijze rook. Ik ben snel in de kleren geschoten en als de wiedeweerga naar het café gegaan. Toen ik daar aan kwam was de brandweer al aanwezig. Ze hadden een raam kapot gemaakt en waren begonnen om de situatie onder controle te krijgen.”

“Kassa is kapot, koelkast is stuk”

Een woordvoerder van de brandweer liet zondag weten dat erger is voorkomen door de aanwezigheid van een sprinklersysteem. Dit systeem bestaat uit sproeikoppen die in het plafond zitten en water gaan spuiten als er brand wordt waargenomen. Toch zijn voor Smit de druiven zuur. “Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de kassa stuk is, de koelkast is kapot en ook het grote poolbiljart is naar de donder. Er is water in het biljart gekomen en daardoor is het hout krom getrokken. Ook de vloer kan er uit. Mijn inschatting is dat de helft van de inboedel weg kan.”

Coronacrisis”

Voor Smit is het helemaal vervelend omdat het café enkele jaren geleden nog volledig vernieuwd is. “De afgelopen jaren waren niet makkelijk. Door de coronacrisis hebben we veel moeten inleveren. Voor veel mensen is de coronapandemie iets voor de geschiedenisboeken maar wij zitten er qua financiële gevolgen altijd nog midden in.”

“We weten niet wat de oorzaak is”

Over de oorzaak van de brand is ondertussen niets bekend. “Het lijkt te zijn ontstaan in het midden op de vloer. Na de brand kwam Salvage ter plaatse. Dat zijn mensen die helpen en ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Deze man had ook geen idee hoe het heeft kunnen ontstaan.” De brandweer liet weten dat het vuur achter de bar is ontstaan maar Smit bestrijdt dit. “Op de plek waar het begonnen is was niks en lag niks. En dat maakt het ook vervelend. Als je een reden aan kunt wijzen wat de oorzaak is geweest dan is dat prettig. Dan weet je, dit was het. Maar dat weten we nu niet.”

Crowdfundingsactie

Het doel van de crowdfundingsactie is om 5.000 euro op te halen. Inmiddels is er al een bedrag van ruim 850 euro binnen. De oprichters van de actie schrijven: “De mensen van het café zitten nu zonder inkomsten. Wij vinden dit afschuwelijk en willen ons steentje bijdragen. Wij als klanten willen hen helpen om er het beste van hun voor te maken in deze zure tijd.”

De crowdfundingsactie is op deze pagina te vinden.