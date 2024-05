Credits voor technische staf van de FC: “We zijn gaan voetballen met jongens die het groen-wit in hun hart hebben”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

FC Groningen promoveerde vrijdagavond na een jaar Keuken Kampioen Divisie terug naar de Eredivisie. In de Euroborg werd het een historische en memorabele avond. Maar hoe wordt er een dag later op teruggeblikt? Een gesprek met verschillende betrokkenen die de wedstrijd gevolgd hebben.

John de Jonge is voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen. “Het was gisteren een rollercoaster. Ik zal je ook eerlijk vertellen dat ik nog maar net wakker ben. De dag gisteren begon direct heel goed met de optocht naar het stadion. We dachten zelf dat er duizend mensen mee zouden lopen, maar de politie liet ons ten tijde van de corteo weten dat er wel vijfduizend mensen meeliepen. Het gezang, de vlaggen en de kleuren groen-wit. Echt fantastisch.”

“De opluchting was er pas bij 1-0”

Het laatste competitieduel in de Keuken Kampioen Divisie verliep ongemeen spannend. Roda JC had aan een gelijkspel genoeg om te promoveren naar de Eredivisie. Bij winst kon het zelfs kampioen worden, maar dan moest Willem II wel punten morsen. De FC kon alleen bij winst promoveren naar de Eredivisie. “Ik heb de wedstrijd bekeken vanaf de Noordtribune. In het begin van de wedstrijd zag ik dat we direct een stempel drukten. We namen de regie en we waren sterker. Maar de opluchting was er pas bij de 1-0. Bij de wedstrijd in Kerkrade in november waren we ook sterker maar kwamen we niet verder dan 0-0. We hadden echt dat doelpunt nodig. Bij de 1-0 had ik ook het gevoel: nu is het klaar. Na het laatste fluitsignaal bestorm je het veld. Ik was geloof ik de laatste die het veld weer verliet. Fantastisch.”

“In oktober stonden we er slecht voor”

Toch leek het er dit seizoen lange tijd niet op dat er gestreden zou worden om de promotieplekken. “In oktober zeiden we gekscherend tegen elkaar dat we gelukkig niet kunnen degraderen uit de KKD. We stonden er slecht voor. Nog een jaar in de KKD zou ook rampzalig zijn geweest. Het wordt wel eens vergeten maar de FC is ook een bedrijf waar mensen werken. Zonder promotie zou er flink gesneden moeten worden in het personeelsbestand.”

“Ik hoop dat dit team bij elkaar blijft”

De Jonge: “Maar in de herfst is er een andere wind gaan waaien. Spelers zijn vervangen, uit de selectie gezet en jonge voetballers maakten hun debuut. Dat ging steeds beter werken waardoor er een inhaalrace plaatsvond. Alle credits bij deze ook voor de technische staf. We zijn met spelers gaan voetballen die het groen-wit in hun hart hebben. Geen voorbijgangers, maar jongens uit de eigen jeugd. Zoiets in de Eredivisie doen is lastig, maar de Keuken Kampioen Divisie leent zich daar heel goed voor. Men is als team gaan groeien en ik hoop echt dat dit team bij elkaar blijft.”

Daniel Theelen (FC-clubwatcher): “In de herfst stonden we veertiende”

Daniel Theelen is voor OOG Tv de FC-clubwatcher. Samen met Lisa Eising heeft hij dit seizoen verslag gedaan van alle wedstrijden van de FC. Hij volgde de wedstrijd vrijdagavond vanaf de perstribune. Theelen is het met De Jonge eens dat het een bijzonder seizoen is geweest: “Als je mij in november had gevraagd of de FC kans zouden maken op promotie dan had ik daar geen geld op in willen zetten. De ploeg stond veertiende in de competitie. Niemand hield op dat moment rekening met zo’n scenario.”

“Eigen jeugd kreeg de voorkeur”

Toch zijn de dagen in november een cruciaal moment geweest. “Lukkien heeft toen het roer omgegooid. Kevin van Veen heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid gekregen om de rest van het seizoen af te maken bij Kilmarnock FC. De eigen jeugd kreeg bij de FC de voorkeur. Spelers als Thom van Bergen, Jorg Schreuders, Wouter Prins en Luciano Valente mochten gaan spelen. En dat is bijzonder. Het zijn jongens die elkaar al vanaf de jeugd kennen. Een vriendenteam dat de jeugdopleiding bij de FC heeft doorlopen. En je ziet dat er daardoor iets is gaan groeien, dat er chemie is ontstaan. In de Keuken Kampioen Divisie zijn er meer ploegen actief die jonge teams hebben. Jong AZ bijvoorbeeld en Jong Utrecht. Maar de FC stak er de laatste maanden wel met kop en schouders bovenuit.”

“Dit maak je maar één keer in je leven mee”

De avond in de Euroborg gaat Theelen niet snel vergeten. “Dit was fantastisch om mee te maken. Zoiets maak je ook maar één keer in je leven mee.” Waar de mensen op de tribunes feest aan het vieren waren moest Theelen echter aan het werk. “Na het laatste fluitsignaal heb ik snel op ‘enter’ gedrukt om mijn artikel op de website van OOG Tv te publiceren. En vervolgens ga je het veld op. Je interviewt uitzinnige mensen. Op een gegeven moment sta je op de middenstip, je ziet mensen in extase om je heen staan en dat is zo’n bijzonder gevoel. Het was pure chaos maar het was fantastisch.” Zondag vindt de huldiging van de FC plaats. Theelen: “Ik weet nog niet of ik daar bij kan zijn maar het lijkt me fantastisch om dat ook mee te kunnen maken.”

Gijs: “Het is niet gelukt om kaartjes te bemachtigen”

Niet alleen vanuit het stadion maar ook thuis op de bank werd de wedstrijd gevolgd: “Ik had er graag bij willen zien”, vertelt Gijs. “Maar het is niet gelukt om kaartjes te bemachtigen. Dus wij hebben de wedstrijd thuis gevolgd vanaf de bank. En ik vond het een spannende wedstrijd. Ik heb dit seizoen verschillende wedstrijden bezocht en wat ik zie is dat het team gaandeweg enorm is gegroeid. Er is echt een team ontstaan. En daarbij moet ook niet de kracht van het publiek vergeten worden. De mensen zijn er dit seizoen echt massaal achter gaan staan met mooie sfeeracties. Ik denk dat de twaalfde man heel belangrijk is geweest.”

“We hebben thuis flink gejuicht”

Voor Gijs voelde de 1-0 niet als een opluchting: “Het doelpunt was mooi, maar je weet dat je nog zo’n vijftig minuten te gaan hebt. De 2-0 voelde wel heel goed, maar daarna zag je dat Roda meer het initiatief nam. En wat gaat er dan gebeuren? Stel dat ze de 2-1 gemaakt zouden hadden. Wat ontstaat er dan? In het voetbal zijn in het verleden wel vaker gekke dingen gebeurd, dat hebben we afgelopen week bijvoorbeeld nog gezien bij de Europese wedstrijden. De opluchting was er pas toen het laatste fluitsignaal klonk. Dat was ook het moment dat we thuis even flink gejuicht hebben. Het is een fijn gevoel dat je club weer naar het hoogste niveau gaat.” Gijs sluit zich aan bij de woorden van De Jonge: “Ik hoop ook dat dit team bij elkaar blijft. Ik denk dat er nog veel meer mogelijk is.”

Zondag vindt in de Euroborg het promotiefeest plaats.