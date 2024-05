Container Rode Weeshuisstraat twee keer op één dag in de brand

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een ondergrondse huisvuilcontainer aan de Rode Weeshuisstraat in de binnenstad heeft dinsdag twee keer brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De eerste melding kwam rond 17.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Nadat de brandweerlieden het vuur onder controle hadden gebracht was het ruim een uur later opnieuw raak. “Er komt flinke rookontwikkeling bij deze brand vrij”, vertelt Wind. “Brandweerlieden hebben dit keer de container vol laten lopen met water en schuim om daarmee de vlammen te smoren.”

Vanwege de brand was de weg enige tijd gestremd. Over de oorzaak is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.