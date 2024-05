Conflict tussen GRC en gemeente over boete schenken alcohol aan minderjarigen voor Raad van Stare

Foto via Pixabay

Bij de Raad van State werd woensdagmiddag het conflict behandeld tussen de gemeente Groningen en voetbalclub GRC over de geldboete, die aan de voetbalclub werd opgelegd voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. De voetbalclub vindt, zo meldt RTV Noord, dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld in de wijze waarop het de overtreding constateerde en wil het boetebedrag van ruim 1.300 euro terug.

GRC kreeg in 2019 een boete van ruim 1.300 euro van de gemeente, nadat het twee minderjarige ‘mystery guests’ lukte om bier te bestellen en te krijgen bij de bar van de club. Deze ‘mystery guests’ werden door toezichthouders van de gemeente aangestuurd om dat te doen. GRC vindt de boete daarvoor niet alleen heel hoog, maar stelt ook dat de inzet van 16 en 17-jarigen voor dit soort acties niet mocht volgens de wet.

Dat mag inmiddels wel, maar in 2019 was nog niet in de Drank- en Horecawet opgenomen dat 16 en 17-jarigen zijn uitgezonderd van het verbod om alcohol bij zich te hebben. Daarom heeft de gemeente, zo stellen de advocaten van GRC, de ‘mystery guests’ aangespoord tot een misdrijf.

De rechtbank in Groningen stelde de voetbalclub in 2021 nog in het ongelijk in deze zaak. Daarom stapte de club naar de Raad van State. De bestuursrechter sprak zich woensdag nog niet uit in de zaak. Deze volgt op een later moment.