Concerthuis in Poelestraat uitgeroepen tot Nationaal Chemisch Erfgoed; ’s werelds eerste elektrische voertuig werd hier gepresenteerd’

Foto via Google Maps - Streetview

Nu is het vooral een kroeg met een alom bekend terras in de Poelestraat. Wie wat verder teruggaat, kent het Concerthuis aan de Poelestraat nog als bioscoop Images. Maar voor de scheikunde in Nederland neemt het Concerthuis ook een belangrijke plek in. De historische afdeling van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) heeft het pand daarom uitgeroepen tot Nationaal Chemisch Erfgoed.

Op 13 juni vindt de onthulling plaats van een officiële plaquette op het pand. Naast een feestelijk proostmoment vinden er ook verschillende lezingen plaats over het belang van dit pand.

En belangrijk was het Concerthuis zeker voor de Nederlandse scheikunde, stelt de Chemie Historie Groep van de KNCV. Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap (KNG) werd in 1801 opgericht als het Natuur- en Scheikundig Genootschap opgericht door onder andere Theodorus van Swinderen en de scheikundige Sibrand Stratingh (1785-1841). Nadat de gehoorzaal van het gymnasium te klein werd, werd Concerthuis de vaste vergaderplaats voor het genootschap. De KNG is nog steeds de eigenaar van het pand.

Stratingh, één van de twee oprichters, is geen onbekende in scheikunde, maar is nu vooral bekend vanwege één van zijn uitvindingen: in 1834 bouwde hij een elektrisch karretje, wat wordt gezien als de voorloper van de moderne elektrische auto. In het Concerthuis presenteerde Stratingh zijn uitvinding. Ook deed hij hier experimenten met collega’s van het genootschap.