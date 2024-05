Come back zet Groen Geel op pole position voor topper van volgende week tegen Helpman

Groen Geel kwam door een inhaalrace bij Lycurgus van de hel in de hemel (Foto Martijn Minnema)

De Derde Klasse C is superspannend met heel veel clubs die nog kans op de titel maken. Koplopers zijn Helpman en Groen Geel, die treffen elkaar volgende week op Corpus den Hoorn. Zij deelden tot vanmiddag de koppositie waarbij Helpman het beste doelsaldo had. Maar na vanmiddag is Groen Geel koploper, het won zelf in de laatste minuut bij Lycurgus, terwijl Helpman in de laatste minuut onderuit ging tegen Zuidhorn.

Hoe anders leek het er bij rust voor te staan. Helpman (om 14.30 begonnen) stond om kwart voor vier met 1-0 voor en Groen Geel (om drie uur begonnen) met 2-0 achter bij Lycurgus. Die stonden maar vier punten achter op het leidende duo en konden zich dus terug in de titelstrijd brengen.

De opening was voor Groen Geel met twee kopkansen in de eerste tien minuten. Maar gaandeweg de eerste helft werd Lycurgus de betere ploeg en werd er aanvallend niks meer van Groen Geel vernomen. De kansen waren er voor Lycurgus en de 1-0 in de 33’minuut viel dan ook zeker niet uit de lucht. Steven Zwarts werd vrijgespeeld en schoot diagonaal raak in de verre hoek, 1-0.

Een minuut nadat Melle Gebben voor Groen Geel van net buiten de zestien een vrije schietkans over schoot was het vier voor minuten voor rust aan de andere kant wel raak. Op aangeven van Dylan van der Spoel schoot Rindert Ykema de 2-0 binnen.

Helpman leidde zogezegd op dat moment met 1-0 thuis tegen Zuidhorn, door een treffer kort voor rust van Camiel Buursma. Maar terwijl Groen Geel de come back gestalte gaf op Sportpark West End ging het voor Helpman mis.

Coen Klat bracht Zuidhorn op gelijke hoogte en kort voor tijd moest Helpman ook nog de 1-2 slikken, Thijs Zwarteveen scoorde.

Groen Geel toonde ondertussen een ander gezicht, het drong Lycurgus terug en de 2-1 leek een kwestie van tijd. Zeven minuten na rust schoot Stan Ypenburg een vrije trap in de kruising en daar was ie al, de anschlusstreffer.

Groen Geel rook bloed en proefde bloed toen Melle Gebben in de 69′ minuut de zestien in ging, de medespelers voor het uitzoeken had, maar de bal zelf in de verre hoek via de binnenkant paal knap binnen schoot, 2-2.

Omdat uw verslaggever maar op één plek tegelijk kan zijn en kort daarna naar PKC’83-WKE’16 vertrok (zie elders op deze site voor het verslag) houdt hier het OOGverslag op. Maar niet nadat de 2-3 in de 92′ minuut nog vermeld wordt. Tot ongetwijfeld enorme Groene Gele vreugde was het Joris Steenkamer die Groen Geel zelfs nog de zege schonk.

Groen Geel begint volgende week dus met 3 punten voorsprong op Helpman aan de topper.