COA vangt tot 300 asielzoekers uit Ter Apel op in kantoorpand langs A7

Foto via Google Maps - Streetview

In een groot kantoorpand aan de Eemsgolaan, langs de A7, gaat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) tijdelijk tussen de tweehonderd en driehonderd asielzoekers opvangen uit het overvolle aanmeldcentrum uit Ter Apel.

Dat maakte de gemeente Groningen dinsdagochtend bekend. Het pand wordt eerst gebruikt als noodopvanglocatie voor asielzoekers, met de intentie om het pand in een jaar om te batterijen naar een permanent asielzoekerscentrum. Dit kan dan, voor nog eens tien jaar, gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers.

Het was de bedoeling dat komende woensdag al de eerste bewoners hun intrek zouden nemen in het voormalige kantoorpand. Dat is uitgesteld tot na het weekend. Volgens de gemeente en het COA worden omwonenden binnenkort uitgenodigd voor een inwonersbijeenkomst.

In samenspraak met het COA is de gemeente Groningen voornemens om vanaf volgend jaar in totaal ongeveer duizend

asielzoekers permanent op te vangen. Naast de Sint-Petersburgweg, die plek biedt aan 600 asielzoekers, is nu ook locatie

Eemsgolaan in beeld als permanente opvanglocatie.