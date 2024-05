CDA en Stadspartij willen voetbalkraker op groot scherm: “Dit wordt een legendarische dag”

Foto: Arend Jan Wonink

De wedstrijd FC Groningen tegen Roda JC komende vrijdag moet te zien zijn op een groot scherm in de gemeente. Daar pleiten de fracties van het CDA en Stadspartij 100% voor Groningen voor.

“FC Groningen speelt komende vrijdag de wedstrijd van het seizoen”, vertelt fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA. “Wat een schitterende pot gaat dat worden. Maar het zou goed zijn dat we iets gaan organiseren voor die duizenden mensen die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn. Hoe mooi zou het zijn om ergens in de stad een groot scherm te plaatsen waar de wedstrijd op bekeken kan worden?”

Directe promotie

De FC kan komende vrijdag rechtstreeks promoveren naar de Eredivisie. Vrijdagavond stelde Willem II directe promotie al veilig door in extremis gelijk te spelen tegen Dordrecht. Roda JC staat op dit moment op de tweede plaats met 75 punten. De FC heeft 72 punten. Komende vrijdag speelt de FC thuis tegen Roda waarbij winst voldoende is om directe promotie af te dingen omdat het doelsaldo nagenoeg gelijk is.

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Een groot scherm zou te gek zijn”

Het CDA staat niet alleen in haar oproep. Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Een groot scherm zou te gek zijn. Niet iedereen kan in het stadion aanwezig zijn. Daarnaast valt er echt iets te halen. We kunnen promoveren naar de Eredivisie. Als dat lukt wil je ook een feestje kunnen vieren.” De vraag is waar dat scherm dan moet komen te staan. De binnenstad is geen optie vanwege de meikermis. “Misschien in het Stadspark, hoewel daar in het weekend een marktfestival plaatsvindt. Wellicht kan het op het Zuiderdiep? Of op het Raadhuisplein in Haren en het Koopmansplein in Ten Boer? Misschien moet je ook wel voor meerdere schermen gaan.”

“Ruimer beleid voor de horeca”

Een probleem is ook dat de politiek momenteel met reces is. Komende week is het bijvoorbeeld Hemelvaartsdag. Hilboesen: “Dat is wel lastig omdat er inderdaad geen politieke vergaderingen zijn. Maar achter de schermen kunnen we ook aan de slag. Ik denk dat het goed is dat er spontaan iets geregeld gaat worden. En het gaat over schermen maar je kunt ook kijken naar de horeca dat zij een wat ruimer beleid krijgen. Dat ze buiten iets kunnen organiseren. Dit moet je gewoon vieren.” Op de vraag of er ook iets gevierd kan worden zegt Hilboesen: “Ik ben altijd sceptisch geweest de afgelopen weken. Ik heb gezegd we gaan het niet worden. Laat ik het nu anders benaderen: ik denk dat we met 3-0 gaan winnen waarbij de 1-0 direct in het begin van de wedstrijd valt.”